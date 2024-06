Plus Kirn

Genau wie im letzten Jahr: Thujahecke an der Kirner Grundschule steht erneut in Flammen

Von Sebastian Schmitt

i Thujahecke an der Kirner Grundschule steht erneut in Flammen Foto: Sebastian Schmitt

Aufregung an der Grundschule: Am Mittwoch haben Bauhofmitarbeiter beim Unkrautabbrennen zum zweiten Mal binnen eines Jahres die Thujahecke in Brand gesteckt. „Wir waren grad mit der Montage eines Rolltores beschäftigt, sahen an der Grundschule die starke Rauchsäule und sind sofort zum Helfen hingelaufen“, erzählen zwei Feuerwehrleute aus Bad Kreuznach. Dort brannte zum Glück nur eine etwa drei Meter hohe Thujahecke.