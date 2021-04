Als es in der jüngsten Ratssitzung um die Fassade des Dorfgemeinschaftshauses ging – die im Laufe des Sommers einen neuen Anstrich erhalten soll –, war man sich schnell einig, dass das auch Bild des Künstlers Karlheinz Brust an der Eingangsseite einen neuen Anstrich erhalten soll. Die Illustration war im Jahr 1968 eines der ersten Werke des Kirn-Sulzbacher Künstlers in der Kategorie „Kunst am Bau“, dem in den Jahren danach noch viele weitere folgen sollten.