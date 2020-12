Bingen

Das Museum am Strom in Bingen bietet in Zeiten der Schließung digitale Rätsel. Das Kapitel 1 nennt sich Geheimschrift – weitere spannende Rätselangebote sollen folgen. Um aktuell etwas Abwechslung in die heimischen vier Wände zu bringen, haben sich die Mitarbeiter des Museums für kleine und große Knobel-Fans ein neues Angebot einfallen lassen, das spannende Informationen und knifflige Rätsel rund um die Themen Mittelalter und Hildegard von Bingen bietet.