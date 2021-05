Den 76. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges hat am Samstag und Sonntag neben Mitgliedern des Jugendzentrums Bingen (JuZ) auch eine kleine Gruppe Rechter zu Kundgebungen am Mahnmal „Feld des Jammers“ bei Bretzenheim genutzt. Die Mitglieder des JuZ, das es seit 40 Jahren gibt, stehen gegen Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, Sexismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Das brachten sie am Samstag friedlich am Mahnmal zum Ausdruck.