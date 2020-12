Bretzenheim

Gerade in schwierigen Zeiten will die Gärtnerei Rehner Gutes tun. So stellte sie jetzt 200 Frühlingspflanzen für Menschen in Seniorenheimen zur Verfügung. Feilbingerts Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri hatte bei Gärtnereichef Karl Rehner angefragt, ob er nicht mit den Pflanzen, die ansonsten auf dem Kompost landen würden, den Senioren Freude schenken wolle. Der wollte, und so ließ er sich nicht zweimal bitten.