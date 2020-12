Bad Kreuznach

Die Hände in den Schoß legen und warten, bis einer kommt: So hat Julius Reisek seinen Job als Leiter der Heimatwissenschaftlichen Zentralbibliothek nie verstanden. Dass er in dieser Position zu einem wichtigen Ansprechpartner geworden ist für alle Bürger, die sich für Heimat- und Regionalgeschichte interessieren, ebenso wie für Studenten, Wissenschaftler und Forscher, ist unbestritten. „Wenn man so lange an einem Ort ist, bleibt das nicht aus, das ist einfach Erfahrung und Wissen, das sich ansammelt“, sagt der langjährige Bibliotheksleiter bescheiden.