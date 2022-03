Mehr als 250 Feuerwehrkameraden, Vertreter der Rettungsdienste im Kreis haben gemeinsam mit den Familienangehörigen am vergangenen Freitagabend von dem am 25. Februar bei einem Rettungseinsatz auf der Bundesstraße 41 getöteten 28-jährigen Feuerwehrmann aus Bad Sobernheim Abschied genommen (wir berichteten bereits am Samstag). Die tiefe Betroffenheit ob der Ereignisse war bei allen Teilnehmern sichtlich zu spüren.