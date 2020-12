Bad Kreuznach

Seit vielen Jahren sind Beiträge von Schülern der Bad Kreuznacher Schulen, darunter der IGS Sophie Sondhelm, fester Bestandteil der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am 9. November. In diesem Jahr sollte die Feier im kleinen Kreis an der Schule stattfinden, die nach der jüdischen Krankenschwester Sophie Sondhelm (1887 – 1944) benannt ist, die ihr Leben in der Nazidiktatur dem Schutz der Schwächsten geopfert hat.