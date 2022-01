Bad Kreuznach

Gedenken am Mahnmal: An Opfer der Nationalsozialisten erinnert

„Nie wieder. Nie wieder!“ So beschließen die Schüler der IGS Sophie Sondhelm ihr eindrucksvolles Anspiel zum Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 77 Jahren. Ein Tag, der nicht in Vergessenheit geraten darf.