Gebissener Schwan watschelte auf den Radweg: Feuerwehr Langenlonsheim fing das Tier ein

Auf dem Radweg zwischen Langenlonsheim und Bretzenheim ist am Montag gegen 16.35 Uhr ein verletzter Schwan herumgewatschelt. Aufmerksame Spaziergänger sahen das blutende Tier und alarmierten die Feuerwehr Langenlonsheim.

Mit zehn Einsatzkräften rückte die Wehr aus und fand den an der Seite verletzten Schwan auf dem Radweg vor. Wehrleiter Wolfgang Closheim beschreibt, wie die Kameraden den Schwan einfingen: „Es wird eine Decke über das Tier geworfen. Dann wird das Tier fixiert und in eine Transportbox gesetzt.“ Man sei so behutsam wie möglich vorgegangen.

Schwan wird aufgepäppelt

Der Schwan wurde schnellstmöglich zur Natur und Wildtierhilfe Waldalgesheim gebracht. Dort wurde die Wunde genäht, berichtet Closheim, und der Schwan wird aufgepäppelt und später wieder ausgesetzt. Die blutende Wunde an der Seite sei wohl durch den Biss einen Tieres, vielleicht eines Hundes, entstanden. cob