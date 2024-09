Bad Münster am Stein-Ebernburg

Gaukelei, Tanz und ritterliche Zweikämpfe: Mittelaltermarkt in Ebernburg vom 13. bis 15. September

i Ritter in prächtiger Rüstung treten beim Mittelaltermarkt zum Wettkampf an. Foto: Thomas Borchardt/Kultur und Tourismus Rheingrafenstein gGmbH

Vielen gilt der Markt in Bad Münster am Stein-Ebernburg als eines der schönsten Mittelalterspektakel in Deutschland. Vom 13. bis 15. September ist es wieder so weit. Die 36. Auflage startet am Freitag um 17. Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnet der Markt jeweils um 11 Uhr. Krönender Abschluss ist am Sonntag ab 18 Uhr ein Kehraus mit allen Akteuren auf der Bühne.