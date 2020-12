Bad Kreuznach

Der Tenor ist einhellig: Den Corona-Pandemie gebeutelten Bad Kreuznacher Einzelhändler und Gastronomen soll geholfen werden. In welchem Umfang dies geschehen soll, ist noch offen. Der Stadtrat wird in der nächsten Woche darüber entscheiden. Das Gremium hat in seiner Sitzung am 29. Oktober die Auswahl zwischen zwei Anträgen.