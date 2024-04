Plus Bad Kreuznach

Gastronomen kämpfen: In der Bad Kreuznacher Mühlenstraße heißt es „Durchhalten bis Baustellenende“

i Stephanie und Frank Hilgert (Mitte), Betreiber des Bad Kreuznacher Hotelrestaurants „Mühlentor“, im Gespräch mit Kreiswirtschaftsförderer Andreas Steeg (links) und Bad Kreuznachs Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser: Die Gastronomen erhalten viel Zuspruch, an der Baustelle lässt sich aber wenig ändern. Foto: Marian Ristow

Das frisch sanierte, im Sommer 2022 voll wieder eröffnete Drei-Sterne-Superior-Business-Comfort-Hotel und Restaurant „Mühlentor“ heißt auch deswegen so, weil es in der Bad Kreuznacher Mühlenstraße liegt. Eigentlich eine wunderbare Lage in unmittelbarer Schlagdistanz zur Fußgängerzone. Wäre da nicht die Großbaustelle, die die gesamte Mühlenstraße in eine Kraterlandschaft verwandelt hat. Wie man das Restaurant ansteuern soll, weiß niemand so genau.