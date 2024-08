Gartenhaus stand in Flammen: Feuerwehr rückt nach Bosenheim aus

Anzeige

Zu einem Gartenhausbrand in einem Kleingartengelände an der Heckwiese in Bosenheim wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach am frühen Sonntag gegen 4.30 Uhr gerufen. Der Brand hatte bereits auf eine große Tanne und eine benachbarte Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens übergegriffen. Es wurden drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Zwischendecke des Gartenhauses musste mit Werkzeug geöffnet werden, um an alle Glutnester zu gelangen.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz am Knie, wurde vom Rettungsdienst versorgt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Löschbezirke Ost und Süd, darunter auch die Zusatzwache mit sechs Kräften, die über den Jahrmarkt hinweg im Gerätehaus über Nacht besetzt ist. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Einsatz war nach etwa 2,5 Stunden beendet.