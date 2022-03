Spabrücken

Gartenhäuser in Flammen: 35 Wehrleute bei Brand in Spabrücken im Einsatz

Brennende Gartenhäuser erforderten am Freitagvormittag den Einsatz zahlreicher Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim. In der Spabrücker Straße „Im Rödchen“ gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Gartenhäuser auf einem Grundstück in Brand.