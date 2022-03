Martinstein

Garagenbrand in Martinstein: Ermittlungen gegen 36-Jährigen laufen bereits

Am Montagmorgen ist es gegen 10.45 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße (B41) in Martinstein gekommen. Erste Ermittlungen der Brandursache deuten auf Arbeiten im Motorraum eines Pkw hin. Dieser ist hierbei vollständig abgebrannt, heißt es in einer Pressemitteilung.