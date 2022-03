Bad Kreuznach wählt am 13. März sein Stadtoberhaupt. Amtsinhaberin Dr. Heike Kaster-Meurer (SPD) muss sich gegen ihre Kontrahenten Sabine Drees (CDU), Emanuel Letz (FDP) und Karl-Heinz Delaveaux (FWG) behaupten. Erreicht keiner des Quartetts eine absolute Mehrheit, duellieren sich die beiden mit den meisten Stimmen vierzehn Tage später am 27. März in der Stichwahl um den Einzug ins Stadthaus.