Plus Kirn FWG-Chef Stibitz zum Kirner Polit-Streit: „Befremdlich und parteipolitisches Geplänkel“ Von Robert Neuber FWG-Fraktionsvorsitzender Norbert Stibitz kontert die Kritik, die von Bürgermeister Frank Ensminger und FDP-Chef Thomas Bursian an ihm geäußert wurde. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem die FDP in Person von Bürgermeister Frank Ensminger und Fraktionschef Thomas Bursian massive Kritik am FWG-Fraktionschef Norbert Stibitz geäußert hatten, geht der nun in Verteidigungshaltung. Zum Hintergrund: In unserem Bericht zur jüngsten Stadtratssitzung hatten wir Norbert Stibitz mit den Worten zitiert, Beigeordnete hätten ja eh nichts zu melden, deswegen habe ...