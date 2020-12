Bad Kreuznach

Beim Anblick des sogenannten Pop-up-Radweges in der Gensinger Straße dürfte bei dem einen oder anderen Stadtratsmitglied der Adrenalinspiegel steigen. Fragen an die Verwaltung dazu gibt es mit Sicherheit viele. Nachdem in der August-Sitzung des Bad Kreuznacher Stadtrats ein Eilantrag von Herbert Drumm (Freie Wähler) nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit fand, um auf die Tagesordnung zu kommen, hat die Fraktion FWG/Büfep einen Antrag dazu für die Ratssitzung am morgigen Donnerstag, 24. September, ab 17.30 Uhr im Kurhaus gestellt. Der Fragenkatalog könnte für reichlich Diskussionsstoff sorgen – vorausgesetzt, man schafft es bis zum Tagesordnungspunkt 14.