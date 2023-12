Plus Spabrücken Fürs Krötenretten länger aufbleiben: Spabrücker Autorin schreibt über Amphibien Im „Oeffentlichen“ hat Anna Marita Engel im April vorigen Jahres von der Krötenrettungsaktion des Naturschutzbundes (Nabu) Kroppacher Schweiz am Dreifelder Weiher gelesen. Der Einsatz der Naturfreunde hat die Autorin, Sängerin und Rezitatorin so beeindruckt, dass sie ein Büchlein über Amphibien geschrieben hat. Von Christine Jäckel

Den Titel hat sie gewohnt humorvoll formuliert: „Heut‘ geht’s später in die Betten! Wetten, dass wir Kröten retten?“ Die Illustrationen stammen von Bernhard Hayo, mit dem Engel schon mehrere Buchprojekte verwirklicht hat. Die Broschüre ist für den Unterricht in der Grundschule geeignet. Anna Marita Engel hat in ihrem Leben selbst ...