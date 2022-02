Für vier bis sechs Wochen: Meisenheimer Obergasse bleibt gesperrt

Die nächsten vier bis sechs Wochen ist die Obergasse in Meisenheim für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund sind umfassende Dacharbeiten am Steinkallenfelser Hof, den eine junge Familie erworben hat.

Dort sind ein Gerüst und ein Kran aufgebaut, die so viel Platz in Anspruch nehmen, dass kein Durchkommen für Fahrzeuge mehr möglich ist. Stadtbürgermeister Gerhard Heil begrüßt die Initiative der neuen Stadtbewohner. Zwar bedeute die Sperrung eine Einschränkung für einige Bürger, doch sei diese ja vorübergehend. Und wenn auf diese Weise ein weiteres historisches Gebäude in der Altstadt für die Nachwelt erhalten bleibe und gepflegt werde, so nehme man eine vorübergehende Sperrung gern in Kauf, meinte Heil.