Plus Stromberg Für mehr Platz in Grundschule: Stromberger Gemeindehalle wird abgerissen

Der in Holz ausgeführte Erweiterungsbau inklusive einer neuen Halle soll an den bestehenden Komplex der Grundschule angegliedert werden. Grafik: Bott Bau

VG-Rat spricht sich für Pläne zur Erweiterung der Grundschule aus, die unter anderem sechs zusätzliche Räume schaffen soll.

Wachsende Schülerzahlen machen einen zusätzlichen Anbau an die bestehende Grundschule in Stromberg notwendig. Das hat der Verbandsgemeinderat entschieden und den Planungsauftrag an das Guldentaler Fachbüro Bott Bau vergeben. Eine Sanierung der angrenzenden Gemeindehalle ergebe keinen Sinn und löse auch das Problem des steigenden Bedarfs an Klassenräumen nicht, bekräftigte Planer Jens ...