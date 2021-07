Ein für die Menschen in der Region wichtiges Projekt ist angestoßen: Im Stadtteil Heidesheim soll ein gemeinschaftliches Quartier entstehen, in dem Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf gut leben können. Dafür hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim (WBI) vom Land nun ein Grundstück erworben. Den Kaufvertrag mit dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) unterzeichnete sie am 27. Mai.