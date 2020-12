Bad Kreuznach

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer wird am Mittwoch, 8. Juli, vor dem Stadthaus die Flagge des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“ hissen. Sie symbolisiert den Einsatz des Netzwerkes für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. Mit der Aktion setzen sich die „Bürgermeister für den Frieden“ in diesem Jahr für die Verlängerung des New-Start-Vertrages von USA und Russland ein.