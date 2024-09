Plus Bad Sobernheim

Für die Umwelt in die Pedale getreten: Auszeichnung für erfolgreichste Stadtradler in der VG Nahe-Glan

Von Bernd Hey

i Bei der VG-Ratssitzung wurden die Sieger des Stadtradelns von Bürgermeister Uwe Engelmann (von links) und Cindy Lu Theis geehrt. Foto: Bernd Hey

In der zweiten Runde hatten sich mehr Radler und auch mehr Teams am Stadtradeln in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan beteiligt. Die erfolgreichsten wurden nun ausgezeichnet.