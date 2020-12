Stadt Bad Kreuznach

Was werden die nachfolgenden Generationen über das Leben in der Corona-Krise 2020 in ihrer Stadt wissen? Das Haus der Stadtgeschichte wird in diesen Tagen die Grundlagen für umfassende Informationen schaffen. Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer begrüßt die Initiative der Stadtarchivarin Franziska Blum-Gabelmann und wünscht ihr viel Erfolg.