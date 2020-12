Bad Kreuznach

Im Zuge der Corona-Pandemie und der bevorstehenden Wirtschaftskrise fordert die SPD-Fraktion des Bad Kreuznacher Stadtrates, dass Gastronomen in der Stadt von den Gebühren für die Außenbestuhlung befreit werden. In einem Antrag für die nächste Stadtratssitzung, die voraussichtlich am 4. Juni über die Bühne geht, bitten die Genossen um Dr. Claudia Eider und Holger Grumbach die Stadtverwaltung zu prüfen, inwieweit man auf die Sondernutzungsgebühren für den öffentlichen Raum verzichten könne.