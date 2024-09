Plus Hennweiler Für den guten Zweck: Mit dem FC Viktoria Hennweiler gegen den Krebs in die Mountainbike-Pedale treten Von Robert Neuber i Der Teufelsfels zwischen Bruschied, Schneppenbach und Hennweiler. Foto: Robert Neuber Zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober lädt der FC Viktoria Hennweiler zu seiner Saison-Abschlusstour für Mountainbiker. Es gibt nicht nur Touren und lecker Essen, sondern es gibt auch einen guten Zweck – es wird für den Kampf gegen Krebs bei Kindern gesammelt. Lesezeit: 2 Minuten

Die Mountainbike-Tour zum Abschluss der Saison wird in Hennweiler am 3. Oktober ganz im Zeichen des Kampfes gegen Krebsleiden von Kindern stehen. Normalerweise wurden die Einnahmen der Tourenangebote immer in den hauseigenen Parcours gesteckt, also den bekannten "Devil´s Rock Trail" unter dem Teufelsfels des Lützelsoons. Diesmal gehen sämtliche Einnahmen (Teilnahmegebühr ...