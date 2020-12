Bad Sobernheim

Spekuliert wird über eine Schließung des Realmarkts an der Bad Sobernheimer Westtangente schon lange. Die Vorzeichen verdichteten sich durch den angestrebten Verkauf der Real-Supermärkte durch den Mutterkonzern Metro an den russischen Investor SCP. Nun ist es Gewissheit: Zum 31. Dezember schließt die Niederlassung in Bad Sobernheim vorzeitig. Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, gehört die Filiale in Bad Sobernheim mit drei weitere Märkten in Bamberg und Deggendorf sowie Papenburg zu den Niederlassungen, die unabhängig vom Verkauf vorab geschlossen werden.