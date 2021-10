Nach wie vor ist das Brückenhaus über dem Ellerbach, Mannheimer Straße 52, in einem so desolaten Zustand, dass es seit Herbst 2018 zur Fußgängerzone Mannheimer Straße hin mit Balken notdürftig abgestützt werden muss, um einen Einsturz zu verhindern. Doch Besserung ist in Sicht.