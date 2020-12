Langenlonsheim

Dass man auch in Zeiten der Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft blicken und kräftig investieren kann, wurde anlässlich des offiziellen Spatenstichs für das neue Verwaltungs- und Werkstattgebäude der Langenlonsheimer Transport GmbH (LTG) und des Truck-Center-Graffe (TCG) am vergangenen Freitag deutlich. In der Weidenstraße des Langenlonsheimer Gewerbegebietes entstehen ein dreistöckiger Bürokomplex und eine Nutzfahrzeugwerkstatt.