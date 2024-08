Plus Bad Kreuznach

Für 5000 Megawattstunden pro Jahr mehr: Kreuznacher Michelin-Werk nimmt erweiterte Solaranlage in Betrieb

i Drückten den Knopf für die erweiterte Solaranlage (von links): Francesco Caricato (Betriebsrat), Marcel Mattuschka (Projektleiter), Michael Pfleger (P3 Kaiserslautern), Ralf Leßmeister (Landrat Kaiserslautern), Kai Landes (Sparkasse Kaiserslauten) , Emanuel Letz (Oberbürgermeister) und Michelin-Werkleiter Guilhem Vogel. Foto: Robert Neuber

Guilhem Vogel machte es als neuer Michelin-Chef am Mittwoch offiziell: Die erweiterte Solaranlage des Werks, die eigentlich schon seit Juli läuft, wurde per Knopfdruck symbolisch in Gang gesetzt.