Bad Kreuznach

Beim Reifenhersteller Michelin kommt es im Sommer 2020 an den deutschen Pkw-Produktionsstandorten in Bad Kreuznach und Bamberg zum Führungswechsel: Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Industrie übernimmt Cyrille Beau zum 15. Juli die Verantwortung als Direktor des Pkw-Reifenwerks Bad Kreuznach, zu dem auch das Werk Trier gehört, in dem Wulstkerne hergestellt werden.