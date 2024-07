Plus Hargesheim Frontalzusammenstoß bei Hargesheim: Unfallfahrer und Beifahrer flüchten zu Fuß i Die Polizei sucht nach einem Unfallfahrer und seinem Beifahrer, die bei Hargesheim zu Fuß flüchteten, nachdem sie mit einem anderen Fahrzeug kollidiert waren (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/dpa/picture alliance / Armin Weigel Erst überholten sie in der Kurve, kollidierten dann frontal mit einem entgegenkommenden Wagen und schließlich flüchteten Fahrer und Beifahrer zu Fuß und ließen ihr Fahrzeug zurück. Die Polizei sucht noch nach ihnen. Die Fahrerin des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Lesezeit: 1 Minute

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstag gegen 22.42 Uhr zwischen Waldlaubersheim und Hargesheim gekommen, wie die Polizei mitteilt. Demnach befuhr ein Pkw mit auswärtigem Kennzeichen die L 236, aus Richtung Waldlaubersheim kommend, in Richtung Hargesheim. In Höhe der Windesheimer Brücke überholte der Pkw-Fahrer im Kurvenbereich ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte ...