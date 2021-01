Bad Kreuznach

Friseure lieben ihren Beruf und sind vielfach an sechs Tagen in der Woche für ihre Kunden da. Doch durch den Lockdown ist die Gefahr groß, dass Friseursalons für immer schließen müssen. Um auf ihre schwierige Situation aufmerksam zu machen, hatte der Landesverband der Friseure und Kosmetiker im Rheinland seine Mitglieder dazu aufgerufen, in der Nacht von Freitag auf Samstag die Lichter in ihren Läden brennen zu lassen. Auch in Bad Kreuznach beteiligten sich Betriebe an der Aktion.