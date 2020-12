Kreis Bad Kreuznach

Im ersten Lockdown waren sie geschlossen, nun sind sie geöffnet: In den Friseursalons im Kreis Bad Kreuznach herrschen beim Waschen, Schneiden und Föhnen strenge Hygieneregeln, damit sich die Kunden nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen können. Die Friseure versuchen, in der Corona-Krise einen kühlen Kopf zu bewahren, um nicht in die roten Zahlen zu rutschen. Die Sorge vor einer erneuten Zwangsschließung in der Pandemie lässt die Betriebe nicht los.