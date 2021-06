Am 22. Juni 1941 überfiel Nazideutschland die Sowjetunion. Im Vorfeld des 80. Jahrestages dieses Überfalls besuchten am Sonntag Mitglieder der Bad Kreuznacher Gruppe „Aktiv für Frieden“, die sich für Völkerverständigung, zivile Konfliktlösung und gegen Aufrüstung engagiert, die Gedenkstätte auf dem Waldfriedhof in Mainz-Mombach.