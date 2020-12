Bad Kreuznach

Kundgebung statt Demonstrationszug: Am Freitag fand unter dem Motto „Kein Grad weiter“ der sechste globale Klimastreik von Fridays for Future (FFF) statt. In Bad Kreuznach gab es aber keine Demonstration. Stattdessen luden die Mitglieder zu einer Kundgebung um 13 Uhr am Bahnhof ein. Dort teilte ein Sprecher von Fridays for Future mit: „Haltet bitte zwei Meter Abstand und tragt Masken.“ Damit wäre also auch die unausweichliche Frage nach den Hygienemaßnahmen geklärt.