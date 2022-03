Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause hat der Hildegardis-Freundeskreis Disibodenberg wieder getagt. Zwar sind gerade einmal drei Monate in diesem Jahr vergangen, in denen der Betrieb auf der Klosterruine ohnehin gedrosselt läuft, dennoch erläuterte die Vorsitzende Bettina Dickes, was der Vorstand inzwischen getan hat. Ein Thema 2022: die Renovierung der Hildegardkapelle.