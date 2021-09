Freunde denken an ihre Freunde: Stefan Munzlinger zur Spende aus Ruanda für die Menschen an der Ahr

Eine Meldung, die zu Herzen geht: Menschen aus Afrika sammeln für die Flutopfer im Ahrtal. Anders gesagt: Die, die wenig bis nichts haben, denken an jene, die in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt leben und die in großer Not sind.