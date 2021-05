Spätestens im kommenden Jahr steht der Umzug in den Neubau an: Spatenstich im Oktober, Richtfest im Mai – so zügig wird aktuell in Bingen gebaut, und so entstehen zeitnah auch 120 neue Arbeitsplätze. Oberbürgermeister Thomas Feser zeigte sich erfreut, dass der Neubau des Unternehmens VersOffice GmbH, das umfassende Serviceleistungen für die Versicherungswirtschaft bietet, in der Stromberger Straße in Bingerbrück gut voranschreitet.