Bingen/Ingelheim

Mit einer solchen Resonanz hatte die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Bingen nicht gerechnet: Das Telefon steht nicht mehr still, seit Annette Hammel in der Presse freiwillige Helfer dazu aufgerufen hat, sich für den Transport Binger Senioren zum Impfzentrum in Ingelheim zu melden. Über die Grenzen von Bingen hinweg zeigen die Menschen eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, berichtet sie begeistert.