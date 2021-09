Auf die Straße gehen fürs Klima: „Fridays for Future Bad Kreuznach“ beteiligt sich am „Globalstreik“ nach der Corona-Pause. Morgen, Freitag, 12.30 Uhr, und damit zwei Tage vor der Bundestagswahl, werden zwar nicht rund 2500 Menschen wie zuletzt am 20. September 2019 erwartet, aber schon einige Hundert.