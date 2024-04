Plus Bad Kreuznach Freispruch am Amtsgericht Bad Kreuznach: Kriminalbeamter durfte Waffe tragen Von Christine Jäckel i Symbolbild Foto: Elke Harg/Adobe Stock Einem 50-jährigen Kriminalbeamten wurde besonders schwere Nötigung vorgeworfen. Der Angeklagte ist beim Polizeipräsidium Koblenz beschäftigt. Lesezeit: 2 Minuten

Mit einem Freispruch hat das Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach gegen einen 50-jährigen Kriminalbeamten geendet, dem eine besonders schwere Nötigung vorgeworfen wurde. Der Angeklagte, der beim Polizeipräsidium Koblenz beschäftigt ist, hielt sich am 27. Mai 2021 bei einem Jagdfreund in Bad Kreuznach auf. Die beiden Männer waren in der Nähe ...