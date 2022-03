Wenn am Sonntag die neue Saison im Bad Sobernheimer Freilichtmuseum beginnt, wird man noch nichts davon bemerken, dass man sich mit schnellen Schritten dem Gründungsjubiläum nähert: 1974 wurde der Zweckverband ins Leben gerufen und 1975 stand das erste Haus im Freilichtmuseum. Denn eigentlich drückt der Schuh seit Jahren an anderer Stelle: am finanziellen Defizit, das Jahr für Jahr anwächst.