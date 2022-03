Die Vorbereitungen für die neue Schwimmbadsaison laufen – die Becken des Meisenheimer Freibads in der Heimbach und des Rosenbergbads in Bad Sobernheim werden bereits gefüllt. Auch die Arbeiten an den Außenanlagen laufen. Die beiden Freibäder in Meisenheim und Bad Sobernheim öffnen voraussichtlich am Sonntag, 1. Mai.