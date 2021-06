Die beiden Freibäder in der VG Lauterecken-Wolfstein sind seit Donnerstag, 3. Juni, wieder geöffnet. Nur knapp drei Wochen später als in Nichtpandemiejahren konnten in Homberg das „Freibad am Rüllberg“ und in Wolfstein das „Königsberg-Freibad“ in ihre zweite Pandemiesaison gehen. Die jüngste Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz machte es möglich.