Plus Bad Sobernheim/Meisenheim Freibadsaison mit Licht und Schatten: Viele Besucher, aber auch Vandalismus, Technikprobleme und Personalnöte Von Silke Jungbluth-Sepp i Über die Probleme der Schwimmbadsaison 2024 diskutierten die Mitglieder des Werksausschusses mit dem Beigeordneten Ron Budschat (rechts) und Mitarbeitern der VG-Werke. Foto: Silke Jungbluth-Sepp/Jungbluth-Sepp Silke Die Saison in den Freibädern von Bad Sobernheim und Meisenheim ist beendet. Gute Besucherzahlen, aber auch Probleme mit Vandalismus, Technik und Personalknappheit gehören zur Bilanz. Lesezeit: 4 Minuten

Viel Licht, aber auch ziemlich viel Schatten: Diese Beschreibung trifft die Bilanz der Schwimmbadsaison in den beiden Freibädern in Bad Sobernheim und Meisenheim ziemlich genau. Zum Licht zählt die Besucherzahl: In Meisenheim tauchten in diesem Sommer 33.000 Besucher ins kühle Nass, voriges Jahr nur 30.500. Das Rosenbergbad konnte wegen der Techniksanierung ...