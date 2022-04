Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Das Freibad im Salinenbad öffnet am kommenden Sonntag, 1. Mai. Nachdem das Nichtschwimmerbecken aufwendig modernisiert wurde, folgt es in diesem Jahr dem Schwimmerbecken, das bereits im vergangenen Jahr geöffnet hatte. In der ersten Woche ist das Badevergnügen zudem kostenlos.