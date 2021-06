So wie die Sonne am Samstag strahlte, strahlte ganz Bosenheim. Denn die Dorfgemeinschaft hatte bei der Freibaderöffnung allen Grund zu feiern. Nicht zuletzt durch das Engagement und auch den Widerstand so vieler Bürger war es gelungen, dass die Bad GmbH und der Stadtrat keinen Schlussstrich unter die Geschichte des Bades zogen und der Betrieb in den nächsten zwei Jahren so noch gesichert ist.